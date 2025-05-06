Крупнейший в истории Испании блэкаут нанес экономике страны ущерб на €400 млн

Самое масштабное отключение электроэнергии в истории Испании, произошедшее 28 апреля, нанесло экономике страны ущерб ориентировочно на €400 млн евро. Об этом пишет Bloomberg.

По подсчетам крупнейшего банка Испании CaixaBank в день аварии потребительские расходы испанских домохозяйств сократились на 34%. Анализ базируется на данных об использовании банковских карт, онлайн-покупках и снятии наличных в банкоматах.

Часть потерь была компенсирована в последующие дни, поэтому общее падение затрат составило около 15% привычного уровня.

"По нашим оценкам, одноразовое влияние отключения электроэнергии на квартальный ВВП будет составлять менее одной десятой процентного пункта, то есть менее 400 млн евро", – отметили в банке.

Авария произошла около 12:30 по местному времени и оставила около 50 миллионов человек в Испании и Португалии без света на несколько часов.

Правительства обеих стран расследуют причины инцидента. Из-за отключения были парализованы общественный транспорт, связь и работа магазинов.

Несмотря на инцидент, испанская экономика остается одной из самых стойких в еврозоне. Ожидается, что в текущем году ВВП страны вырастет на 2,6%, а в 2026 году – на 2,2%.

По оценке Bloomberg Economics, немедленный удар по экономике составляет около 0,5% квартального ВВП, впрочем, часть потерь, вероятно, будет восстановлена в ближайшие недели.