Последнее обновление: 06.05.2025 11:03

Индия предлагает США нулевые пошлины на сталь и автозапчасти

Индия предложила отмену пошлин на ограниченный объем импорта стали, автокомпонентов и фармацевтической продукции из США в обмен на зеркальные условия. Об этом сообщает Bloomberg.

Предложение прозвучало во время визита индийских торговых чиновников в Вашингтон в конце апреля. Обе стороны пытаются ускорить заключение двустороннего торгового соглашения уже этой осенью.

По словам источников, беспошлинный импорт будет касаться только определенного объема товаров. После превышения лимита будут действовать стандартные таможенные ставки.

Среди условий США - решение проблем с так называемыми Quality Control Orders (QCOs), которые Вашингтон считает нетарифными барьерами. Речь идет об обязательных стандартах качества, которых должны придерживаться все производители, в том числе и иностранные. Американская сторона называет их непрозрачными и дискриминационными.

Индия, со своей стороны, готова пересмотреть эти требования в отдельных секторах - в частности медицинских изделиях и химикатах - и предлагает подписать соглашение о взаимном признании стандартов.

Обсуждение еще продолжается, и не ясно, попадут ли эти пункты в финальный текст соглашения.

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