ЕАБР назвал основную причину роста инвестиций в Беларуси в январе-марте

Евразийский банк развития (ЕАБР) в своем еженедельном макрообзоре назвал основную причину роста инвестиций в Беларуси в январе-марте 2025 года.

«В январе-марте 2025 г. инвестиции в основной капитал ускорились до 18,3% г/г после роста на 8% г/г в 2024 г. Основным драйвером стали закупки нового оборудования, объем которых вырос на 26,2% г/г и обеспечил более половины общего прироста», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что инвестиции активно росли как в частном секторе, так и среди государственных предприятий.

«Этому способствовали снижение налогов на ввозимое оборудование и совершенствование инвестиционного законодательства. Ожидаем расширение инвестиций по итогам года на фоне упрощения доступа к заемным средствам, в том числе благодаря смягчению требований для инвестиционного кредитования», - говорится в макрообзоре аналитиков ЕАБР.