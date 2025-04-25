Финляндия готова участвовать в строительстве защиты для украинских оборонных заводов

Украина и Финляндия рассматривают возможность строительства укрытий для оборонно-промышленных нужд, производства и обслуживания специализированного подъемного оборудования. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины по результатам встречи представителей министерства с представителями промышленности Финляндии.

Генеральный директор East Office of Finnish Industries Янне Харюнпяя высказал готовность к реализации совместных проектов.

"Мы уже имеем успешные кейсы сотрудничества с финскими оборонными компаниями, и рады его углублению", - отметил заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Давид Алоян.

В сообщении также говорится, что перспективными направлениями сотрудничества, которые могут усилить развитие промышленности, в частности, оборонной, является модернизация оборонно-промышленного комплекса Украины с использованием опыта Финляндии в создании защищенных производственных площадок.