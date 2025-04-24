LG рассматривает возможность переноса производства части продукции в США и повышения цен

Южнокорейская компания LG Electronics заявила, что может повысить цены на некоторые продукты из-за возможного возобновления тарифов США. Об этом сообщил старший вице-президент LG Ким И Гён во время конференции после объявления финансовых результатов.

Кроме того, компания рассматривает возможность переноса производства стиральных и сушильных машин на свой завод в американском штате Теннесси, пишет Reuters.

Ким И Гён отметил, что завод в Теннесси может обеспечить до 20% продаж бытовой техники LG на рынке США.

LG предупреждает, что возможное введение пошлин может существенно повлиять на бизнес уже в третьем квартале 2025 года. Чтобы снизить влияние, компания разработала стратегию поэтапного повышения цен, которая будет реализовываться в сотрудничестве с торговыми партнерами.

Хотя президент США Дональд Трамп отложил введение новых тарифов до июля, LG уже готовится к возможным сценариям развития событий.