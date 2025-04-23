Минсельхозпрод Беларуси повысил максимальные цены на поставляемую для переработки продукцию

Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия № 33 от 14 апреля 2025 года установлены предельно максимальные цены на продукцию, поставляемую для переработки (за исключением осуществления общественного питания).

Согласно документу, за 1 тонну коровьего молока (экстра) базисной жирности (без налога на добавленную стоимость) установлена цена в размере 1367 рубля, за свинину в тушах и полутушах (первой категории, в шкуре), за исключением поросят-молочников, за 1 тонну убойного веса (без налога на добавленную стоимость) – 6985 рубля.

С полным списком продукции можно ознакомиться здесь.

Предельные максимальные цены указаны на продукцию, соответствующую высшим техническим требованиям, установленным в технических нормативных правовых актах (ГОСТ, СТБ), с учетом надбавок (доплат) за качественные характеристики. Предельная максимальная цена на яйца куриные пищевые приведена без учета дополнительных затрат по их обработке (мойка, дезинфекция).

Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.