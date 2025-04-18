Последнее обновление: 18.04.2025 17:52

Equinor заморозила строительство офшорного ветропарка Empire Wind в США

Компания Empire Offshore Wind LLC, принадлежащая норвежской Equinor, заморозила строительство ветропарка Empire Wind у восточного побережья США.

Компания приняла такое решение после получения соответствующего предписания от Бюро по управлению энергией океана (Bureau of Ocean Energy Management, BOEM). Заморозка будет действовать до окончания проводимой регулятором проверки.

Empire активно сотрудничает с властями для прояснения ситуации и рассматривает все доступные средства правовой защиты, включая возможность обжалования предписания, говорится в пресс-релизе компании.

Проект Empire Wind находится у берегов штата Нью-Йорк. Реализация проекта планируется в две фазы, первая из которых получила все необходимые разрешения федеральных властей и властей штата и должна быть завершена к середине 2020-х гг. Первая фаза проекта после завершения позволит снабжать электричеством более 500 тыс. домов, отмечается в сообщении Equinor.

По состоянию на 31 марта 2025 года балансовая стоимость всего проекта составляет около $2,5 млрд. Проект уже привлек финансирование в размере около $1,5 млрд.

Equinor работает на американском рынке более 35 лет, инвестировав в экономику США в общей сложности более $60 млрд.



<Март 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Апрель 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование