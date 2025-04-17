В Беларуси вылов рыбы в 2024 году увеличился почти на 10%

В 2024 году в водоемах Беларуси выловлено 16,6 тыс. тонн рыбы, что на 9,9% больше по сравнению с 2023 годом.

Как сообщает Белстат, из них на промысловый улов приходилось 60,2% (10 тыс. тонн).

Рыбохозяйственными организациями в искусственных водоемах выловлено 9,5 тыс. тонн рыбы (94,6% от общего объема промыслового улова), в естественных – 0,5 тыс. тонн (5,4%). Почти 70% улова рыбы в искусственных водоемах занимает карп. За 2024 год его выловлено 6573,9 тонны. Из других видов рыбы 740,7 тонны промыслового улова в искусственных водоемах приходилось на толстолобик, 520,1 тонны – на лососевых, 296,1 тонны – на амура, 39,2 тонны – на осетровых, 25,4 тонны – на сомовых.

По объему промыслового улова рыбы лидируют организации Минской и Брестской областей (3753 тонны и 3612,8 тонны соответственно), на долю которых приходится 73,6% республиканского промыслового улова рыбы.

За 2024 год организациями, осуществляющими рыбохозяйственную деятельность, реализовано 8,2 тыс. тонн рыбы. При этом работникам и населению реализовано 3,2 тыс. тонн рыбы (39,2% от общего объема продажи), организациям, осуществляющим торговлю – 2,2 тыс. тонн (26,5%), на переработку направлено 1,9 тыс. тонн (23,2%).

Напомним, в 2023 году в водоемах республики выловили 15,1 тыс. тонн рыбы.