Китай намерен усилить экономическое сотрудничество с ЕС из-за торговой войны с США

Китайские власти пытаются усилить экономическое сотрудничество с Европейским союзом, чтобы компенсировать потери от торгового конфликта с США и переориентировать экспортные потоки. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

"Пришло время Китаю и Европе начать все с начала. Торговая встряска, вызванная Трампом, дает нам возможность переосмыслить наши торговые отношения - Китаю следует больше экспортировать в Европу и больше из нее же импортировать", - приводит издание слова старшего научного сотрудника Китайской академии макроэкономических исследований Чжан Яньшэна.

По информации газеты, Пекин направил торговые делегации в европейские столицы, включая Стокгольм, Будапешт и Лондон, а китайские производители активизировали поиск покупателей в Европе. Вместе с тем отношения Китая и ЕС осложнены структурным торговым дисбалансом, ограниченным доступом европейских компаний к китайскому рынку и политическими разногласиями.

Ранее Китай и Испания заключили ряд договоренностей о взаимодействии в торгово-экономической, образовательной и научно-технической сферах. Церемония подписания состоялась в Пекине в присутствии премьера Госсовета КНР Ли Цяна и председателя испанского правительства Педро Санчеса. Стороны также опубликовали совместный план действий по укреплению всеобъемлющего стратегического партнерства на 2025-2028 гг.

Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Россия в этом списке отсутствует. Универсальные тарифы в 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. При этом 9 апреля Трамп заявил, что приостанавливает на 90 дней действие дополнительных импортных пошлин, введенных по принципу взаимности, в отношении ряда стран и территорий. В Белом доме пояснили, что пауза связана с проведением торговых переговоров, в этот период будет действовать "универсальный тариф в размере 10%". Одновременно президент США повысил тарифы на китайскую продукцию до 125%. Ранее также был введен тариф в размере 20% за якобы недостаточные усилия правительств Канады, Китая и Мексики в борьбе с контрабандой фентанила в США.

В свою очередь Министерство коммерции КНР заявило, что Китай не относится серьезно к числовым играм с тарифами со стороны США, однако даст серьезный ответ, если будет нанесен реальный ущерб его интересам.