Промпроизводство в еврозоне в феврале выросло на 1,1%, в ЕС - на 1%

Объем промышленного производства в еврозоне в феврале 2025 года вырос на 1,1% по сравнению с январем, когда показатель повысился на 0,6%. Об этом свидетельствуют данные Eurostat.

Относительно февраля 2024 года промпроизводство увеличилось на 1,2%.

В 27 странах ЕС промпроизводство в феврале по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 1% после роста на 0,1% месяцем ранее. В годовом выражении показатель повысился на 0,6%.

Производство товаров длительного пользования в феврале по сравнению с январем снизилось в зоне евро на 0,3%, в ЕС - на 0,4%. Выпуск энергии уменьшился на 0,2% в еврозоне и вырос на 0,8% - в ЕС. Производство промежуточных товаров выросло на 0,3% в зоне евро и на 0,1% в ЕС. Производство капитальных товаров увеличилось на 0,8% в еврозоне и на 0,9% в ЕС.

Наибольший рост промпроизводства по отношению к предыдущему месяцу был в Ирландии (10,8%), Бельгии (7,4%) и Люксембурге (6,3%). Наибольшее снижение наблюдалось в Хорватии (-3,9%), Греции (-3,6%) и Румынии (-2,1%).

В годовом выражении наибольшее повышение было отмечено в Ирландии (38,8%), Литве (9,1%) и Люксембурге (6,6%). Самое значительное снижение зафиксировано в Венгрии (-8,0%), Болгарии (-4,7%) и Германии (-3,7%).