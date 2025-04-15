Китайским авиакомпаниям запретили приобретать самолеты Boeing

Китайские власти предписали местным авиакомпаниям прекратить прием поставок самолетов американской Boeing Co. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Пекин также попросил авиаперевозчиков прервать закупки связанных с воздушными судами компонентов и оборудования у американских компаний, говорят источники агентства.

Правительство Китая изучает варианты поддержки авиакомпаний, которые арендуют самолеты Boeing и столкнулись с повышением расходов.

По данным Aviation Flights Group, китайские авиакомпании ожидают поставок примерно десяти самолетов Boeing 737 Max, в том числе по два для China Southern Airlines, Air China и Xiamen Airlines. Некоторые из этих воздушных судов находятся недалеко от производственной базы Boeing в Сиэтле, другие - на объекте в китайском Чжоушане.

По данным источников агентства, документы и платежи по некоторым из этих поставок были оформлены до введения зеркальных пошлин США в отношении Китая 12 апреля, и ввоз этих самолетов в КНР могут разрешить.