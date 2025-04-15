Производство сельхозпродукции в Беларуси за 3 месяца выросло на 1,7%

В январе-марте 2025 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 5351,4 млн рублей и увеличилось по сравнению с январем-мартом 2024 г. в сопоставимых ценах на 1,7%.

Как сообщает Белстат, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 5275,3 млн рублей, или в сопоставимых ценах на 1,8% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 451 тыс. тонн, молока – 2212,4 тыс. тонн, яиц получено 934,5 млн штук. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,4% объема производства скота и птицы (в живом весе), молока – 98,6%, яиц – 93,4%.

На 1 апреля 2025 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4 млн. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 1,4 млн голов. Численность свиней составила 2 млн голов.