Последнее обновление: 15.04.2025 12:37

Казатомпром будет поставлять урановый концентрат в Чехию

АО «НАК "Казатомпром"» и чешская компания ČEZ a. s. подписали контракт на поставку казахстанского концентрата природного урана для атомных электростанций Чехии. Официальная церемония подписания документа состоялась в головном офисе ČEZ a. s. в Праге.

Как сообщает пресс-служба казахстанской компании, в течение следующих семи лет поставки казахстанского урана смогут покрыть около трети потребностей в уране для изготовления тепловыделяющих сборок Westinghouse, используемых на АЭС Темелин.

ČEZ, a. s. – ведущая энергетическая компания Центральной Европы. Компания эксплуатирует шесть ядерных реакторов на двух площадках – Дукованы и Темелин, которые обеспечивают около 36% потребностей Чехии в электроэнергии.



<Март 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Апрель 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование