Аргентина протестирует режим обширной токенизации

Национальная комиссия по ценным бумагам Аргентины (CNV) предложила новый регламент для токенизации. Режим позволит эмитентам выпускать токены, привязанные к законным активам.

Документ направлен на общественное обсуждение.

Токенизация охватит акции, облигации, паи закрытых фондов и другие ценные бумаги, включая активы с двойным листингом. Регулятор добавил, что отдельного разрешения на цифровую эмиссию не потребуется, кроме общего согласия на цифровизацию.

Для проверки работы нового режима CNV создаст регуляторную песочницу. Она будет действовать в течение года. В этот период специалисты соберут отзывы и изучат возможные проблемы с внедрением токенизации.

Провайдеры виртуальных активов, зарегистрированные в Аргентине, смогут предлагать эти токены на рынке. Ожидается, что они обеспечат соблюдение всех регулирующих норм в рамках песочницы.

Глава CNV Роберто Сильва заявил, что этот шаг укрепит лидерство Аргентины в области блокчейн-технологии. По его словам, страна не может оставаться в стороне от мировых тенденций и должна активно внедрять новые решения.

В декабре 2024 года надзорные органы Сальвадора и Аргентины подписали соглашение о сотрудничестве в области крипторегулирования.