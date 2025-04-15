Последнее обновление: 15.04.2025 12:37

Visa стала участником стоящего за стейблкоином USDG консорциума

Компания Visa стала участником стоящего за стейблкоином USDG консорциума Global Dollar Network. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на собственные источники.

Созданная в ноябре 2024 года организация первоначально включала Anchorage Digital, Bullish, Galaxy Digital, Kraken, Nuvei, Robinhood и Paxos.

Последняя выступила эмитентом «стабильной монеты». Кастодианом резервов USDG является крупнейший в Юго-Восточной Азии банк DBS Bank, токен регулируется Денежно-кредитным управлением Сингапура.

Особенность USDG — распределение дохода среди участников сети (не конечных пользователей). Размер прибыли компании зависит от ее вклада в развитие актива.

Согласно CoinGecko, капитализация Global Dollar составляет $245,7 млн. По показателю монета находится в третьей сотне рейтинга среди криптовалют и в третьем десятке сегмента стейблкоинов.

USDG, например, уступает запущенному в декабре 2024 года RLUSD от Ripple c $294 млн. Работающий с августа 2023 года PYUSD от PayPal уже имеет рыночное предложение в $890 млн.

Между тем в FT считают, что мировые банки и глобальные финтех-компании вступили в «гонку стейблкоинов»

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