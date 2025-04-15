Nvidia создаст ИИ-инфраструктуру в США на $500 млрд

Корпорация Nvidia работает с партнерами над проектированием и строительством в США фабрик для производства ИИ-суперкомпьютеров. Об этом говорится в блоге компании.

Фирма отчиталась о введении в эксплуатацию более миллиона квадратных футов (9,29 гектар) производственных площадей для создания и тестирования чипов Blackwell и суперкомпьютеров для искусственного интеллекта в Техасе.

Процессоры начали производиться на заводах TSMC в Фениксе, штат Аризона. Компания строит фабрики по созданию суперкомпьютеров в Техасе — совместно с Foxconn в Хьюстоне и с Wistron в Далласе. Запуск массового производства на обоих заводах ожидается в течение 12-15 месяцев.

Nvidia отметила, что для разработки ИИ-чипов и суперкомпьютеров требуется применение передовых технологий для производства, упаковки, сборки и тестирований. По этим вопросам компания сотрудничает с Amkor и SPIL в Аризоне.

В течение четырех лет Nvidia планирует произвести в США ИИ-инфраструктуру на сумму до $500 млрд благодаря заключенным партнерствам.

«Ожидается, что производство чипов и суперкомпьютеров для американских ИИ-фабрик создаст сотни тысяч рабочих мест и обеспечит экономическую безопасность на триллионы долларов в ближайшие десятилетия», - говорится в блоге компании.

В январе текущего года Дональд Трамп объявил об инвестициях частного сектора на сумму $500 млрд в инфраструктуру искусственного интеллекта.

В апреле Белый дом отказался от планов ввести ограничения на импорт ИИ-чипов Nvidia H20 вскоре после того, как гендиректор компании Дженсен Хуанг посетил платный ужин с Трампом.