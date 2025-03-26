Nvidia представила ИИ-помощника для геймеров

Nvidia запустила ИИ-помощника G-Assist для геймеров, способного помочь в оптимизации настроек игры и системы, измерить частоту кадров и изменить освещение на подключенных устройствах.

Ассистент поддерживает взаимодействие путем голосовых и текстовых подсказок. Например, пользователь может спросить о работе DLSS Frame Generation — G-Assist выдаст ответ в стиле ChatGPT.

Помощник способен проанализировать и оптимизировать работу компьютера по просьбе пользователя. Он определит, есть ли в игре ограничитель частоты кадров, мощность графического процессора (GPU) и наличие возможностей для повышения производительности.

G-Assist может определить частоту обновления на дисплее и порекомендовать варианты разогнать GPU или снизить игровое разрешение для повышения количества кадров в секунду.

Ассистент работает на базе локальной языковой модели. Для функционирования помощника потребуется видеокарта RTX 30, 40 или 50 серии с не менее чем 12 ГБ VRAM.

В марте Nvidia анонсировала новые процессоры для создания и запуска ИИ-моделей, движок для моделирования движения роботов и ряд других продуктов.