Чехии грозят штрафы ЕС из-за опоздания с принятием правил о нарушении санкций

В связи с тем, что чешские законодатели не успевают внести в национальное законодательство все новые правила, касающиеся нарушения санкций, как этого требует от Чехии, равно как и от всех стран-членов, Европейский союз, стране грозят многомиллионные штрафы от ЕС.

Эти нормы должны были вступить в силу в чешском праве с 20 мая, однако уже сейчас ясно, что этот срок не будет соблюден.

С 20 мая по всей территории Европейского союза должны начать действовать более строгие правила в отношении нарушений международных санкций. Например, уголовно наказуемым станет даже то, если кто-либо позволит въезд в страну ЕС лицу, на которую распространяются международные санкции, или даже просто даст ей возможность пересечь эту страну транзитом. Однако каждое государство-член обязано внедрить эти новые правила в свое собственное национальное законодательство.

Как сообщил пресс-секретарь Минюста Владимир Ржепка, Чехия уже в значительной степени выполнила требования, однако не полностью. Например, в настоящее время не предусмотрено наказание за вышеописанный случай (разрешение въезда лицу, находящемуся под санкциями).

«Срок для внедрения директивы был необычно коротким, всего 12 месяцев», - напомнил пресс-секретарь, которого цитируют чешские СМИ.

Евросоюз утвердил упомянутую директиву в апреле прошлого года, а уже в мае этого года государства-члены должны были ее внедрить.