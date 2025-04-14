Дефицит внешней торговли Грузии в январе-марте вырос на 29%

Отрицательное сальдо внешней торговли Грузии в январе-марте 2025 года составило $2,82 млрд, что на 28,9% превысило показатель января-марта 2024 года. Об этом сообщил статистический комитет страны.

Резкий рост дефицита внешней торговли по итогам первого квартала обусловлен показателями января, когда отрицательное сальдо составило $1,28 млрд (рост в 1,6 раза к январю 2024 года). Затем дефицит снизился до $703,8 млн в феврале и $837,3 млн в марте.

По итогам первого квартала экспорт из Грузии вырос на 5,7% до $1,4 млрд при росте импорта на 20,1% до $4,2 млрд.

Внешнеторговый оборот увеличился на 16,2% до $5,62 млрд.

Дефицит внешней торговли по отношению к внешнеторговому обороту в первом квартале 2025 года вырос до 50,1% с 43,6% годом ранее.