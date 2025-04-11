Налог с технологических гигантов в Польше введут в 2025 году

Цифровой налог на крупные технологические компании в Польше будет введен еще в этом году. Об этом заявил вице-премьер, министр цифровых технологий Кшиштоф Гавковский.

Налог на оборот международных технологических корпораций уже действует во Франции, Испании и Италии.

По словам, вице-премьера, работа над соответствующим решением ведется в Министерстве цифровых технологий Польши.

«Искусственный интеллект не будет развиваться без влияний, а крупные корпорации развивают его за счет средств, которые они зарабатывают на польских пользователях. Таким образом, цифровой налог фактически является компенсационным налогом за то, что крупные корпорации зарабатывают деньги на польских пользователях, а здесь они эти деньги не платят», - сказал Кшиштоф Гавковский.

Напомним, первые заявления о введении цифрового налога в Польше были встречены критикой со стороны Томаса Роуза, номинированного на пост посла США в Варшаве, который заявил о возможных ответных мерах со стороны Вашингтона.

По оценкам экспертов, доходы от цифрового налога в Польше могут составить даже несколько миллиардов злотых.