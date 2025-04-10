Последнее обновление: 10.04.2025 18:00

Bosch закрывает два завода в Германии из-за экономического кризиса

Известная компания Bosch из-за проблем в строительной отрасли и сдержанности потребителей на фоне текущего экономического кризиса закрывает два завода в Германии.

Это коснется более 500 сотрудников, пишет Bild.

На заводах, производящих электроинструменты, выпускают такие товары, как угловые шлифовальные машины и садовую технику. В дальнейшем их будут производить на других заводах, например, в Венгрии.

"Это решение дается нам тяжело. Уже действующие программы по снижению затрат и повышению эффективности недостаточны", - сообщил Томас Донато, руководитель направления Bosch Power Tools.

Профсоюзы анонсируют сопротивление.

"Это скандал, с которым мы будем бороться всеми доступными средствами. Вместо того, чтобы производить в странах с низкой оплатой труда, работодатель должен взять на себя ответственность за своих сотрудников, которые приносили ему большие прибыли в хорошие времена", - заявил Уве Гарбе из IG Metall Восточной Саксонии.



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