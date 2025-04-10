Последнее обновление: 10.04.2025 14:17

Японский фондовый индекс Nikkei вырос на 9%, показав рекорд за более чем полгода

Японский индекс Nikkei в четверг подскочил на 9,13%, впервые с августа показав столь стремительный дневной рост. Об этом пишет Reuters.

Индекс закрылся на уровне 34 609 пунктов, восстановившись после резкого падения, которое стало крупнейшим со времен "черного понедельника" 1987 года. Индекс Topix тоже вырос на 8,09% до 2 539,4.

Импульсом для рынка стало объявление президента США Дональда Трампа о 90-дневной тарифной паузе.

Росту на японском рынке предшествовала позитивная сессия на Уолл-стрит: S&P 500 поднялся на 9,5% - лучший результат с 2008 года.

Более 99% акций на первичном рынке Токийской биржи выросли. Из 225 компаний в составе Nikkei поднялись почти все, в частности Fast Retailing (+9%), Tokyo Electron (+12,89%) и Advantest (+13,74%). Лидерами стали сектора цветных металлов (+13,42%) и банковский (+8,51%).

Ранее по теме


<Март 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Апрель 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование