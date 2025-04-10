Корабли ВМС США будут проходить через Панамский канал беспошлинно

США удалось согласовать с властями Панамы свободный и беспошлинный проход для американских военных и вспомогательных кораблей через Панамский канал. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет.

"Проход будет осуществляться на приоритетных условиях и будет бесплатным, мы работаем над этим непосредственно с администрацией Панамского канала", - сказал Хегсет, которого цитируют панамские СМИ.

Отмечается, что соответствующий пункт внесен в совместную декларацию.

В то же время панамские журналисты обратили внимание, что об этом говорится в английской версии, в то время как в испанской упоминается о механизме компенсации.

"Военные корабли США не будут проходить через канал бесплатно, мы будем изыскивать механизм компенсации (за пользование каналом)", - сообщил министр по делам Панамского канала Хосе Рамон Икаса.

Между тем, согласно регистрационным данным администрации Панамского канала, которые приводят панамские СМИ, с 1998 года по конец 2024 финансового года через него прошли 373 039 судов, из них всего 994 (0,3%) были кораблями и подводными лодками ВМС США.

В январе в инаугурационной речи президент США Дональд Трамп заявлял, что панамские власти не выполняют обязанности по управлению Панамским каналом, и США восстановят контроль над ним.

"Важнее всего, что каналом управляет Китай. Мы передавали канал не Китаю, а Панаме, и мы возвратим его", - сказал он.

Трамп тогда вновь обвинил панамские власти в том, что они взимают с американских судов и кораблей ВМС США слишком высокую пошлину за проход.

Ранее Трамп уже высказывал намерение потребовать возвращения Панамского канала США, если ситуация с оплатой не изменится. Он также говорил, что обсуждает вопрос о канале с панамскими властями, не исключив применения силы для возвращения канала под американский контроль.