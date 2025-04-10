Требования к криптобизнесам в Таиланде ужесточили

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда приняла поправки с дополнительными ограничениями для зарубежных криптоплатформ и новыми требованиями, включая сбор данных и блокировку преступных транзакций.

Изменения затронули Закон о бизнесе в сфере цифровых активов и Закон о киберпреступности. Цель регулятора — усилить меры борьбы с киберпреступностью и «денежными мулами».

По словам чиновников, поправки позволят Комиссии эффективнее обеспечивать соблюдение законов со стороны зарубежных криптопроектов, которым запрещено предоставлять услуги гражданам страны.

Одним из факторов они назвали более четкое определение видов деятельности, входящих в категорию «подстрекательство» со стороны таких платформ, в том числе: предложение инвесторам вариантов оплаты в тайских батах; прием платежей через банковские счета в Таиланде; использование тайского языка на веб-сайтах или в приложениях.

Министерству цифровой экономики и общества даны полномочия «более оперативно» блокировать веб-сайты и приложения иностранных криптопроектов, которые предлагают свои услуги инвесторам в Таиланде.

Операторов криптобизнесов обязали обмениваться информацией, а также проверять и блокировать преступные транзакции «аналогично коммерческим банкам».

Регулятор намерен выпустить «черный список» лиц и кошельков, взаимодействие с которыми запрещено.

Для «денежных мулов», предоставивших аккаунты киберпреступникам, прописаны конкретные наказания — до трех лет заключения и/или штраф до 300 тысяч бат (около $8700). То же относится к лицам, открывшим счета в банках или на криптоплатформах по заказу третьих сторон.

Банки, телеком-провайдеры, соцсети и криптобизнесы, нарушившие предписанные стандарты, обязаны «нести общую ответственность» за ущерб от произошедших киберпреступлений.

Поправки вступят в силу с момента публикации в государственном издании The Royal Gazette.

Ранее комиссия одобрила использование USDT для торговли и платежей.