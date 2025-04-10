Последнее обновление: 10.04.2025 14:17

Сейм Латвии сегодня рассмотрит полный запрет на товары из Беларуси и РФ

Сейм Латвии сегодня рассмотрит резолюцию о полном запрете торговли белорусскими и российскими товарами с 1 июля.

Проект предложен партией "Национальное объединение". В нем содержится призыв к премьер-министру Эвике Силине принять необходимые меры для введения полного запрета на торговлю белорусскими и российскими товарами в Латвии и в сотрудничестве с правительствами Литвы и Эстонии добиваться аналогичного запрета во всей Балтии, пишет LSM.

Кроме того, правительству предлагается также выступить с инициативой о существенном повышении импортных пошлин на белорусские и российские товары на уровне Евросоюза.

В "Национальном объединении" заявляют, что, хотя санкции ЕС уже действуют несколько лет, товары из Беларуси и России все еще можно найти в латвийских магазинах.



<Март 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Апрель 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование