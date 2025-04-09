Украина и Евросоюз заключили пять соглашений в сфере медицины, космоса и восстановления

Украина подписала с Евросоюзом пять двусторонних соглашений. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В частности, Украина подписала три финансовых соглашения с Европейским инвестиционным банком на общую сумму €300 млн. Средства пойдут на поддержку критической инфраструктуры: водоснабжение и канализацию, теплоснабжение, а также очередной этап программы восстановления страны.

По словам Шмыгаля, эти соглашения помогут в восстановлении, модернизации и повышении устойчивости важных систем.

Еще два соглашения касаются сотрудничества в космической и медицинской областях.

В рамках медицинского соглашения Украина планирует присоединиться к Договору о совместных закупках средств медицинской защиты. Этот механизм был утвержден Еврокомиссией еще в апреле 2014 года и позволяет странам совместно закупать медицинские товары для более быстрого и эффективного реагирования на чрезвычайные ситуации.

"Этот механизм позволяет странам-участницам объединять свои потребности в закупке лекарственных средств и вакцин, чтобы получать их по более выгодным условиям, скорее и в стабильных объемах", – заявил Шмыгаль.

Сотрудничество в космической сфере будет способствовать развитию космических технологий в Украине, поможет украинским предприятиям интегрироваться в европейский космический рынок и будет способствовать экономическому восстановлению страны.