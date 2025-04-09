В Украине предлагают 18% ставку налога на биткоин-операции

НКЦБФР Украины опубликовала подробную матрицу налогообложения виртуальных активов. Рекомендации основаны на международном опыте и адаптированы к украинскому законодательству.

В качестве объекта налогообложения регулятор предлагает рассматривать чистый доход (не уплачивается в случае убытков) и выручку (уплата в момент выхода в фиат). При этом Комиссия отмечает сложность администрирования в первом случае и высокое налоговое обременение во втором.

Согласно стандартному подходу ЕС, доходом считается компенсация, полученная за товары/услуги или в момент отчуждения виртуальных активов в обмен на другие активы, в том числе виртуальные. Другой вариант — налог не взимается при обмене crypto-to-crypto.

Матрица предполагает стандартную ставку налога на доходы физических лиц в размере 18% и дополнительный военный сбор в размере 5%.

В качестве альтернативы модель включает льготные налоговые ставки в размере 5% и 9% для определенных категорий. Например, таковую предлагается применять к авторизованным EMT и ART с привязкой к валютным ценностям. Кроме того, они могут быть освобождены от налогообложения наряду с ART с привязкой к банковским металлам.

В документе также содержатся налоговые рекомендации по майнингу, стейкингу, аирдропам и хардфоркам. Такие действия, как бесплатная поставка токенов, создание токенов и хранение виртуальных активов, не будут облагаться НДС. Однако таковой может взиматься за вознаграждения или услуги, включающие модификацию токенов или криптоплатежи.

«В цифровую эпоху налогообложение криптовалют уже не гипотеза, а стремительно приближающаяся реальность», - прокомментировал документ глава глава НКЦБФР Руслан Магомедов.

Ранее комиссия представила матрицу законодателям и теперь планирует напрямую взаимодействовать с участниками рынка при разработке нормативного регулирования.

Вступление в силу утвержденного в 2021 году закона «О виртуальных активах» отложено до принятия налогообложения криптоопераций.

Согласно новому законопроекту, Украина откажется от налоговых льгот на биткоин-операции. Ожидается, что документ примут уже в первой половине 2025 года.

Задача по разработке регулирования криптовалют вошла в Национальную стратегию доходов Украины на 2024-2030 годы и в перечень реформ на €50 млрд.