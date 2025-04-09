Санкции США почти остановили последний российский нефтяной бизнес в Европе

Сербская нефтяная компания NIS, мажоритарный пакет акций которой принадлежит российскому Газпрому, почти потеряла возможность поставлять нефть на сербский рынок из-за санкций США. Об этом сообщает Reuters.

Мажоритарный пакет акций NIS принадлежит российским компаниям "Газпром нефть" и "Газпром", таким образом, это один из последних нефтяных активов России в Европе. Компания имеет решающее значение для энергетической безопасности Сербии, поскольку владеет единственным нефтеперерабатывающим заводом в Сербии.

Кроме этого, другим компаниям трудно работать в обход NIS, поскольку ее доминирующая позиция на сербском рынке осложняется логистическими ограничениями в стране, которая не имеет выхода к морю.

Как сообщает Reuters со ссылкой на слова одного из трейдеров, NIS поставляет около 80% бензина и дизельного топлива в Сербии, а также 90% и более авиационного топлива и мазута.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США внесло NIS AD Novi Sad в санкционный список 10 января, предоставив Газпрому 45 дней на выход из инвестиций, однако затем продлило этот срок с последующими 30-дневными отсрочками.

При этом, компания уже испытывает трудности: президент Александр Вучич предупредил, что Сербия может потерять доступ к импорту нефти.

Импорт нефти NIS через хорватский порт Омишаль, куда через трубопровод Янаф поступает 80% нефти компании, в этом году в среднем составляет около 28 тыс. баррелей в сутки, согласно данным глобального поставщика данных и аналитики в режиме реального времени Kpler.