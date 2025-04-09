В Беларуси расшили возможности для трудоустройства подростков от 14 до 16 лет

Постановлением Минтруда и соцзащиты № 18 от 21 марта 2025 г. расширены возможности для трудоустройства лиц в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет.

Как сообщает пресс-служба ведомства, теперь подростки могут работать в пунктах проката (например, выдавать велосипеды, спортинвентарь), в офисах (набирать тексты, создавать презентации, таблицы, простые сайты).

Кроме того, им разрешена работа с товарами (взвешивать, упаковывать, контролировать сроки годности), в кафе (сервировать столы, принимать заказы, собирать и мыть посуду вручную).

Помимо этого, подростки смогут заниматься оформлением праздников, флористикой, собирать мебель, ремонтировать простые механизмы с помощью ручных инструментов, помогать в швейном деле (упаковывать изделия, клеить этикетки, делать простые декоративные элементы и др.), доставлять еду и товары на дом, а также работать в справочных и диспетчерских службах (например, принимать звонки).

Раньше по старым правилам подростки могли помогать в сельском хозяйстве (сбор ягод, грибов, легкие работы на ферме), участвовать в озеленении (сажать цветы, ухаживать за растениями), работать промоутерами (раздача листовок, участие в рекламных акциях), выполнять мелкий ремонт одежды и обуви, работать аниматорами (например, в детских лагерях или парках).

В Минтруда подчеркивают, что все разрешенные виды работ "легкие, без вреда для здоровья и учебы".

Подростки не могут работать ночью, с опасными веществами или на тяжелых производствах.

При этом для трудоустройства от 14 до 16 лет нужно согласие родителей.

Постановление вступает в силу 10 апреля 2025 года.