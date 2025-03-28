В Беларуси обновили список работ, к которым запрещается привлекать несовершеннолетних

Постановлением Минтруда и соцзащиты № 12 от 7 февраля 2025 г. утвержден список работ, на которых запрещается привлечение к труду лиц моложе восемнадцати лет.

К ним относятся работы, связанные с подъемом и перемещением несовершеннолетними тяжестей вручную, превышающих установленные для них предельные нормы, если иное не установлено законодательными актами.

Кроме того, работы по профессиям рабочих, предусмотренным в Списке производств, работ, профессий, должностей и показателей на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, занятость в которых дает право на пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда.

Для несовершеннолетних запрещены работы, выполняемые по профессиям рабочих (изготовитель каркасов, чеканщик, электрохимобработчик, испытатель на герметичность, сверловщик-пневматик, машинист лакировальных машин, спасатель-пожарный, сторож, собаковод, занятый на работах с собаками, требующими особой ответственности владельца, промышленный альпинист и др.).