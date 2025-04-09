В Казахстане планируют ввести дифференцированные ставки налогов по кредитам. Об этом сообщил на заседании Мажилиса заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин.

«Базовая ставка КПН сохраняется на уровне 20%, но для отдельных секторов будет установлена повышенная ставка. Это банковский и игорный сектор. Ставка составит 25%», - сообщил Жумангарин, которого цитирует Kazinform.

Для финансового лизинга и социальной сферы предлагается ставка в 10%. Для сельхозтоваропроизводителей ставка остается на уровне 3%.

Правительством также предусмотрены дополнительные стимулы для инвесторов, в том числе для геологоразведки.

«Мы предлагаем 100%-ные вычеты по затратам на строительство, покупку оборудования и программного обеспечения, а также на их реконструкцию и модернизацию. Планируется разрешить использование вычетов на расходы по разведке в рамках действующих контрактов или вне их. Также предлагается ввести нулевую ставку НДПИ до 5 лет для разработки новых низкорентабельных частей месторождений», - сказал зампремьера.

Кроме того, вводятся налоговые преференции для переработки твердых полезных ископаемых. Для зрелых нефтяных месторождений предлагается альтернативный налог на недропользование.

«Экономия от налоговых льгот не останется у недропользователей. Предусмотрен запрет на получение дивидендов. Средства будут направлены на инвестиции в добычу и развитие региона — улучшение инфраструктуры, обучение местных кадров и поддержку научных исследований», - добавил Жумангарин.

Сегодня на заседании Мажилиса глава Миннацэкономики также заявил, что порог по налогу на добавленную стоимость предлагается установить на уровне 40 миллионов тенге, хотя ранее правительство предлагало снизить порог по НДС до 15 млн тенге.