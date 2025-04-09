Последнее обновление: 09.04.2025 10:36

Трамп хочет сократить расходы США на триллион долларов

Американский президент Дональд Трамп анонсировал сокращение расходов, которые могут достичь $1 трлн. Об этом он написал у себя на странице в TruthSocial.

Трамп заявил, что встретился со спикером Палаты представителей и некоторыми из "более консервативных членов" и дал им понять, что он "за значительное сокращение расходов".

"Мы собираемся сократить расходы, надеемся, на сумму более $1 трлн, и все это войдет в "Единый, большой, прекрасный закон", – заявил американский президент.

Поэтому Трамп подчеркнул, что вместе с членами Палаты представителей и сенаторами настойчиво будет продвигать эти масштабные сокращения расходов.

В то же время накануне Трамп пообещал, что оборонный бюджет страны впервые в истории составит $1 трлн, что станет рекордной суммой.



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