США с 9 апреля повысят ввозные пошлины на китайские товары до 104%

Американские ввозные пошлины на китайские товары меняются с 34% на 84%. Об этом говорится в подписанном президентом США Дональдом Трампом указе.

В нем отмечается, что Китай ввел 34-процентные пошлины на импортируемые американские товары в качестве ответной меры на аналогичные тарифы, введенные в отношении КНР.

Трамп своим указом дал указание ставку пошлин на китайские товары "изменить, исключив "34%" в каждом месте, где он указан, и вставив вместо него "84%" во всех внешнеторговых документах.

Таким образом, с учетом пошлин в 20%, которые были введены Трампом на товары из Китая в первый срок его президентства, суммарный тариф вырастает до 104%.

Указ вступает в силу 9 апреля 2025 года в 12:01 по восточному летнему времени США.

Ранее сообщалось, что на минувшей неделе власти Китая приняли решение с 10 апреля ввести дополнительные пошлины в размере 34% на товары из США.

В Министерстве коммерции КНР указали, что это "ответные пошлины" на объявленные ранее Вашингтоном меры.

Замминистра коммерции КНР Лин Цзи 6 апреля заявил, что Китай за счет введения дополнительных 34%-х пошлин на товары из США стремится не только защитить законные права предприятий, но и вернуть США в нормальную систему международной торговли.

Трамп 7 апреля пообещал, что американская администрация введет дополнительные 50%-е пошлины против Пекина, если китайская сторона не откажется от пошлин в 34% на американские товары.