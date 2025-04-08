Глава ЦБ РФ признала риски для экономики страны из-за падения цен на нефть

Существенное снижение цен на нефть на мировых рынках, последовавшее за введением новых таможенных пошлин в США, несет в себе риски для российской экономики. Это сегодня признала глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на встрече с депутатами российского парламента.

"Изменения, которые сейчас происходят с внешними условиями, существенны. Мы анализируем возможные каналы влияния этих решений на российскую экономику. Вы правы, что основной канал влияния может быть через снижение цен на нефть. Потому что если такие тарифные войны, а мы видим эскалацию тарифных войн, будут дальше продолжаться, то это обычно приводит к снижению мировой торговли, мировой экономики и, возможно, и спроса на наши энергоносители. Здесь риски есть, но надо будет смотреть, как ситуация будет развиваться, она пока в самом начале", - сказала Набиуллина.

По ее словам, Банк России всегда готовится к таким ситуациям, и в его рисковый сценарий уже были заложены возможные торговые войны и падение цен на нефть.

Набиуллина отметила, что определенной страховкой при развитии подобных сценариев является бюджетное правило, которое предусматривает накопление определенной части нефтяных доходов при ценах на нефть выше установленного лимита.

"Когда цены на нефть падают, у правительства, государства всегда есть ресурс поддержать расходы бюджета, несмотря на снижение доходов из-за цены на нефть. Будем смотреть, как будет развиваться ситуация, но бюджетное правило окажет поддержку", - отметила она.

В понедельник цена нефти эталонной североморской марки Brent снизилась почти на 4% до четырехлетнего минимума - $63,01 за баррель, а стоимость торгуемой в США нефти марки WTI упала до $60 за баррель. Цены на нефть резко упали после объявления о введении в США новых таможенных пошлин на импортируемые товары. Рынки опасаются, что это негативно отразится на темпах роста мировой экономики и, соответственно, приведет к снижению спроса на нефть.

Доходы от экспорта нефти составляют около трети российского бюджета, расходы которого резко увеличились с началом войны против Украины. Действующий прогноз Центробанка РФ предусматривает среднегодовую цену на нефть $65 за баррель в 2025 году и $60 в 2026 году. Следующий пересмотр прогнозов произойдет 25 апреля.