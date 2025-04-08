Годовые поставки Porsche в I квартале сократились на 8%

Поставки автомобилей германской Porsche AG в I квартале 2025 года сократились на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года годовом до 71,47 тысячи единиц.

Согласно сообщению компании, в Германии поставки упали на 34% до 7495 авто, в остальной Европе - на 10% до 18 017 машин, в Китае - на 42% до 9471 авто.

При этом в Северной Америке они выросли на 37% и составили 20 698 машин.

На электромобили пришлось 38,5% общих поставок, в том числе 25,9% на полностью электрические модели, 12,6% - на подключаемые гибриды.

Самым продаваемым автомобилем стал Macan, поставки которого увеличились в январе-марте на 14% и достигли 23 555 штук. Поставки Cayenne сократились на 28% до 20 055 авто.