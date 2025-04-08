Аналитики прогнозируют снижение ЕЦБ процентных ставок в апреле и июне

Инвесторы и экономисты считают, что Европейский центральный банк, скорее всего, снизит процентные ставки на следующей неделе и затем еще раз в июне, поскольку масштабные импортные пошлины президента США Дональда Трампа рискуют столкнуть еврозону в рецессию. Об этом пишет Financial Times.

Вероятность уменьшения стоимости заимствований на заседании 17 апреля оценивается рынком примерно в 90% по сравнению с 70% в конце марта, до объявления США о повышении пошлин.

Сокращение на 25 базисных пунктов в апреле, что станет седьмым подряд понижением ставок, и еще одно в июне "стали действительно очевидными", полагает глава отдела макроэкономических исследований Pictet Wealth Management Фредерик Дюкрозе.

По его мнению, любое другое решение стало бы катастрофой.

Ключевой вопрос заключается в том, могут ли перспективы стать настолько ужасными, что ЕЦБ будет вынужден перейти к более значительному понижению ставок для стимулирования экономики, добавил эксперт.

Импортные пошлины могут привести к экономическому ущербу в 750 млрд евро для еврозоны за четырехлетний срок президентства Трампа, по расчетам кельнского Института германской экономики (IW).

Аналитики Barclays прогнозируют, что ЕЦБ снизит процентные ставки вдвое - с нынешних 2,5% годовых до 1,25% в октябре, а также вернется во втором полугодии к нетрадиционным мерам денежно-кредитной политики, таким как покупка облигаций. Barclays ожидает, что рецессия в еврозоне начнется во втором квартале и продлится до конца 2025 года.