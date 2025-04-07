Последнее обновление: 07.04.2025 18:00

Цена газа на бирже в Европе опускалась ниже $400 впервые с 23 сентября 2024 года

Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в понедельник опускалась ниже $400 за 1 тыс. куб. м впервые 23 сентября 2024 года. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Общее снижение с начала дня составляет около 2%.

Стоимость майского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах падала до $382 за 1 тыс. куб. м, или 33,555 евро за МВт-ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт-ч).

Цена газа снижается вслед за ценой нефти. Нефтяные котировки начали снижение с 3 апреля, когда президент США Дональд Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий, а восемь стран ОПЕК+ договорились об ускорении роста добычи нефти в мае на 411 тыс. б/с вместо запланированных 135 тыс. б/с. Цена Brent с этого момента упала уже более чем на $10 и опустилась ниже $63 за баррель впервые с апреля 2021 года.

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