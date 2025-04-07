Rheinmetall покупает немецкую компанию-производителя нитроцеллюлозы

Крупнейший немецкий оборонный концерн Rheinmetall приобрел компанию Hagedorn-NC, которая производит нитроцеллюлозу - ключевой компонент для производства боеприпасов. Об этом пишет Financial Times.

Предприятие Hagedorn-NC долгое время работало преимущественно с гражданскими заказчиками, но теперь полностью переориентируется на военный сегмент. В компании работает около 90 человек.

"Приобретение помогает нам закрыть стратегическое узкое место в производстве ракетного топлива", - заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер.

Этот шаг является частью стратегии Rheinmetall по наращиванию выпуска снарядов калибра 155 мм, которых до конца следующего года планируют изготовить миллион. После начала полномасштабного вторжения России в Украину европейские компании сообщали о дефиците нитроцеллюлозы из-за роста зависимости РФ от китайских поставщиков.

Сделка еще требует разрешения антимонопольного органа. Тем временем Hagedorn-NC прекратит поставки гражданским клиентам и сосредоточится на военном производстве.

Гендиректор материнской компании Hagedorn-NC Герг Хофманн назвал сделку "очень удачной" и добавил, что она "открывает новые перспективы и возможности для роста".

Несмотря на позитивную новость, акции Rheinmetall в понедельник потеряли в цене до 9% после резкого падения на четверть во время утренних торгов. Причиной стали опасения, связанные с тарифной политикой США. Похожие потери понесли и другие немецкие оборонные компании - Renk и Hensoldt.

Между тем Rheinmetall опередил Volkswagen по рыночной стоимости.