Два автомобильных завода в Германии перепрофилируют в военные

Компания Rheinmetall, крупнейший производитель боеприпасов в Европе, планирует перепрофилировать два своих автомобильных завода в Германии для производства оборонной продукции.

Это решение отражает влияние ожидаемого роста расходов на оборону в регионе на фоне напряженности с США по поводу российско-украинской войны, пишет Reuters.

Заводы в Берлине и Нойсе, производящие автомобильные детали, будут переведены в подразделение "Оружие и боеприпасы" компании Rheinmetall, но останутся "гибридными" заводами, то есть частично сохранят автомобильное производство и параллельно будут производить защитные и механические компоненты для военного использования.

Производство на этих объектах не будет связано с взрывчатыми веществами.

"Прежде всего, заводы извлекут пользу от промышленной мощности, которой владеет группа Rheinmetall как ведущий поставщик военного оборудования, а также от высокого спроса со стороны клиентов в Германии и во всем мире", - сообщила Rheinmetall.

Рыночная стоимость Rheinmetall резко возросла после вторжения России в Украину. Компания вошла в немецкий фондовый индекс DAX30 два года назад и сейчас стоит около 39 миллиардов евро ($40,8 миллиарда).

Действия компании Rheinmetall стали вторым случаем через месяц, когда оборонное предприятие объявило о планах перепрофилирования существующих производственных мощностей: несколько недель назад оборонная группа KNDS согласилась забрать завод в Восточной Германии у французского производителя поездов Alstom.

KNDS, находящаяся в равной 50-50 собственности между немецкой компании Wegmann & Co GmbH и французским государством, планирует производить на этом объекте военное оборудование, включая боевые танки Leopard 2 и боевые машины пехоты Puma.