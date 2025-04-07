Цены на нефть эталонных марок днем в понедельник теряют порядка 3%

Цены на нефть эталонных марок теряют порядка 3% в понедельник после падения в пятницу до минимумов с 2021 года на фоне новых шагов президента США Дональда Трампа во внешнеторговой политике, а также решений ОПЕК+.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures упала до $63,68 за баррель, или на $1,9, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене на $1,88 до $60,11 за баррель.

На минувшей неделе Brent подешевела на 10,9%, WTI - на 10,6%.