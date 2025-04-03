Падение цен на нефть эталонных марок днем в четверг усилилось

Обвал цен на нефть усилился днем на новостях об изменении планов ОПЕК+.

Восемь стран-участниц сделки приняли решение ускорить снятие ранее принятых в объеме 2,2 млн баррелей в сутки ограничений в добыче нефти и увеличить добычу с мая на 411 тыс. баррелей в сутки, что эквивалентно трем ежемесячным надбавкам, говорится в пресс-релизе ОПЕК.

Согласно новому плану, квота России в мае составит 9,083 млн б/с, Саудовской Аравии - 9,2 млн б/с.

Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures рухнули до $70,75 за баррель, что на $4,36 ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упали в цене на $4,39 до $67,32 за баррель.

Инвесторы также продолжают оценивать данные о запасах в США и новые импортные пошлины, объявленные президентом США Дональдом Трампом.