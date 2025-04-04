Цены на нефть эталонных марок снижаются утром в четверг, инвесторы оценивают данные о запасах в США и новые импортные пошлины, объявленные президентом США Дональдом Трампом.

Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 торговались по $73,13 за баррель, что на $1,82 ниже уровня закрытия предыдущей сессии. В среду эти контракты подорожали на $0,46 до $74,95 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $1,84 до $69,87 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на $0,51 до $71,71 за баррель.