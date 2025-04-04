Цены на нефть эталонных марок продолжают дешеветь в пятницу утром

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в пятницу утром после максимального с 2022 года падения по итогам предыдущей сессии на фоне решений президента США Дональда Трампа по пошлинам и заявлений ОПЕК+.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $69,4 за баррель, что на $0,74 ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подешевели на $4,81 до $70,14 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились на $0,76 до $66,19 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на $4,76 (6,6%), до $66,95 за баррель.

Падение цены Brent в четверг стало максимальным с августа 2022 года, WTI - с июля 2022 года, согласно данным Dow Jones.