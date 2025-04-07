Вице-канцлер Германии назвал "чушью" тарифную политику Трампа

Уходящий в отставку вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек резко раскритиковал тарифную политику, которую проводит администрация президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The Guardian.

Хабек отметил, что европейским партнерам необходимо "оставаться едиными", поскольку в одиночку они не смогут решить эту проблему.

"Расчеты, с моей точки зрения, – это чушь. Даже основа расчетов – чушь. Предположение, что профицит или дефицит торгового бюджета сам по себе является проблемой, – это ошибочная оценка, потому что в конечном итоге глобализация служит всем экономикам, и особенно американской экономике", – сказал он.

Немецкий министр также прокомментировал заявления американского миллиардера Илона Маска, который в минувшие выходные призвал сохранить свободную торговлю между ЕС и США.

В частности, Маск говорил, что "в идеале и Европа, и США должны перейти к нулевым тарифам, фактически создав зону свободной торговли между Европой и Северной Америкой".

В ответ на это Хабек заявил, что считает его комментарии "признаком слабости и, возможно, страха, поскольку реальность действий США совсем другая".

"Если ему есть что сказать, он должен пойти к своему президенту и сказать об этом. Прежде чем говорить о нулевых тарифах, давайте прекратим эту чушь... хаос, который вы устроили за последнюю неделю", – подчеркнул он.

Хабек также предостерег от того, чтобы интересы отдельных стран затмевали необходимость объединенной реакции ЕС.

"Важно... действовать четко, решительно и благоразумно, что означает осознание того, что мы находимся в сильной позиции. Америка находится в позиции слабости... Если каждую страну считать отдельно, и у нас будут проблемы здесь с красным вином, а там с виски и фисташками, то все это сведется на нет", – резюмировал он.

Как известно, 2 апреля президент США объявил о введении таможенных тарифов против многих государств мира.