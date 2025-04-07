Летний сезон уличной торговли в Минске начнется с 1 мая при благоприятных погодных условиях. Об этом заявила начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Елена Нагорная.

Она заверила, что всеми заинтересованными службами города ведется работа по подготовке нестационарных объектов торговли, общественного питания и оказанию услуг населению.

«В 2025 году планируется работа около 1100 объектов. Такая торговля будет представлена летними террасами и кафе, нестационарными объектами торговли, которые расположены у стационарных магазинов, а также в парках и на пляжах», - рассказала она.

Кроме того, в скором времени начнут работу полюбившиеся минчанам фуд-корты: 24 апреля – Песочница, 1 мая – Лучшая улица и Лидбир Двор (на новой локации), 1 июня – фуд-корт в ЖК «Северный берег».