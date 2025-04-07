ЕАБР отмечает сохранение в Беларуси роста кредитной активности

В Беларуси сохраняется рост кредитной активности. Об этом говорится в еженедельном макрообзоре Евразийского банка развития (ЕАБР).

Отмечается, что кредитный портфель банков в национальной валюте вырос на 1,2% м/м в феврале 2025 г. после 2% м/м в январе. Расширение происходит как за счет увеличения кредитов предприятиям, так и населению.

Кредитный портфель юридических лиц вырос на 0,8% м/м в феврале после 2,6% м/м. Более 70% прироста пришлось на государственные предприятия, объем кредитования которых вырос на 1,1% м/м.

Портфель розничного кредитования вырос на 1,3% м/м в феврале 2025 г. после 1% м/м месяцем ранее, его увеличение было примерно поровну обеспечено увеличением ипотечного (+1,1% м/м) и потребительского (+1,8% м/м) кредитования.

«Рост кредитования физических лиц поддерживается растущими доходами населения», - считают в ЕАБР.