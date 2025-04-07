В Беларуси продолжают восстанавливать нарушенное из-за непогоды электроснабжение. Об этом сегодня утром сообщила пресс-служба Минэнерго.

Утверждается, что работа по устранению последствий стихии не прекращалась в ночное время. При этом в стране сохраняются сложные погодные условия: порывистый ветер, снегопады и наледи становятся причиной новых технологических нарушений.

«На 8.00 7 апреля работы по восстановлению электроснабжения ведутся в 47 населенных пунктах, преимущественно в Могилевской области. Задействовано 24 оперативно-выездные бригады и 29 единиц техники. Временное электроснабжение обеспечивают 14 дизель-генераторных установок, в том числе из смежных энергосистем. Энергетики прикладывают все усилия, чтобы максимально оперативно обеспечить регионы электроэнергией, работая в сложных погодных условиях», - говорится в сообщении ведомства.

Между тем в Беларуси сохраняется оранжевый уровень опасности. Местами по республике, преимущественно по восточной половине, ожидается сильный снег и усиление северного ветра до 15-18 м/с.

«Все оперативные службы находятся в полной готовности», - заверили в Минэнерго.