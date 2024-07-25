В Беларуси будут повышать надежность работы электросетей

Минэнерго подготовило отраслевой план мероприятий по повышению надежности работы электросетей. Об этом сообщил в среду министр энергетики Виктор Каранкевич на совещании по вопросам ликвидации последствий стихии, которое прошло в Светлогорске.

«В рамках сделанных после стихии уроков подготовлен отраслевой план Минэнерго, который затрагивает большой перечень направлений, обеспечивающих повышение надежности работы электросетевого комплекса», - пояснил Каранкевич, которого цитирует пресс-служба Минэнерго.

В соответствии с документом до конца года будет проведен мониторинг электросетевой инфраструктуры с выработкой мер по повышению надежности электросетей, а также крупнейших энергоузлов страны, обеспечивающих электроснабжение промышленных предприятий, в том числе в Мозыре. Подготовлен проект указа по строительству новой высоковольтной линии электропередачи Микашевичи-Петриков-Мозырь, который в настоящее время проходит согласование с заинтересованными госорганами и ведомствами.

В рамках плана будет также оценено техническое состояние резервных линий электропередачи и проанализированы возможности их восстановления.

Документом предусмотрены и дополнительные меры по расширению просек, прилегающих к воздушным линиям электропередачи 35-330 кВ. Такая работа уже проводится во всех регионах страны. Ее расширение позволит свести к минимуму риски аварийных отключений во время сильных ветровых нагрузок.

«Только в Гомельской области планируется дополнительно предусмотреть до 2029 года расширение просек вдоль электросетей суммарной протяженностью 1,1 тыс. км», - рассказал Виктор Каранкевич.

Он проинформировал, что к настоящему времени в Гомельской области восстановлены распределительные сети 0,4 кВ и все заявки, которые поступили от населения в первые дни после стихии, удовлетворены.

«В случае появления дополнительных заявок в домовладениях, в которых граждане проживают не постоянно и приезжают в основном на выходные, работы организованы также оперативно. Они выполняются в течение дня», - подчеркнул руководитель Минэнерго.

Продолжаются работы по переводу населенных пунктов Гомельской области, запитанных от дизель-генераторных установок, на штатный режим электроснабжения. В настоящее время дизель-генераторы работают только в 7 населенных пунктах.

«Стоит задача до 1 августа завершить эти работы. Мы стараемся сделать это раньше», - добавил министр.