Азербайджан, Грузия, Турция и Болгария создают коридор зеленой энергии

Баку, Тбилиси, Анкара и София договорились о создании коридора зеленой энергии "Азербайджан-Грузия-Турция-Болгария". Об этом говорится в сообщении Минэнерго Азербайджана.

"Министры энергетики Азербайджана, Грузии, Турции и Болгарии в пятницу подписали меморандум о сотрудничестве в сфере зеленой энергии, тем самым дав старт процессу создания нового коридора зеленой энергии", - информирует ведомство.

Подписание документа состоялось в рамках 11-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 3-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

Проект меморандума был согласован между 4 странами 7 февраля 2025 года.

Документ подписан сроком на три года с возможностью автоматического продления на последующие трехлетние периоды, если ни одна из сторон не инициирует его расторжение. Меморандум отражает договоренности сторон о продвижении совместных проектов в области зеленой энергии, создании необходимой инфраструктуры, обмене знаниями и технологиями, а также поддержке взаимовыгодных инициатив.

Согласно документу, министерства энергетики четырех стран будут содействовать укреплению сотрудничества между государственным и частным секторами для изучения возможностей модернизации энергосистем и реализации совместных инвестиционных проектов, направленных на расширение возможностей передачи и торговли электроэнергией.

Меморандум предусматривает улучшение энергетической инфраструктуры и меры по стимулированию использования возобновляемых источников энергии.