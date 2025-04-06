Последнее обновление: 06.04.2025 14:46

Президент Тайваня обсудил с технологическими компаниями ответ на тарифы США

Президент Тайваня Лай Чин-тэ встретился с руководителями технологических компаний, чтобы обсудить, как реагировать на новые тарифы США, пообещав обеспечить глобальную конкурентоспособность Тайваня и защитить интересы острова. Об этом сообщает Reuters.

В среду президент Дональд Трамп объявил о введении повсеместных импортных тарифов, значительно повысив пошлины для десятков торговых партнеров, в том числе для Тайваня, который имеет значительное положительное сальдо торгового баланса с США и сталкивается с 32% пошлиной на свою продукцию.

Однако американские тарифы не распространяются на полупроводники, которые являются основной статьей тайваньского экспорта.

Лай встретился с руководителями компаний в своей официальной резиденции, чтобы обсудить ответ на "глобальные экономические и торговые вызовы, вызванные взаимной тарифной политикой", сообщила его пресс-секретарь Карен Куо в своем заявлении.

Она не сообщила, какие именно компании присутствовали на встрече, отметив лишь, что среди них было несколько представителей отрасли информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).



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